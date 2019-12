Presidente de la ANFA: Si Unión Española no quiere jugar pediré una sanción de cinco años en Copa Chile

Justo Alvarez, quien además es vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, se refirió al castigo que arriesgan los "hispanos" si no se presentan.

El presidente de la Asociación de Fútbol Amateur (ANFA) y vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, Justo Alvarez, aseguró que pedirá una durísima sanción para Unión Española en caso de que no se presente a jugar en semifinales de Copa Chile.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el timonel de la ANFA dijo que "llegó una resolución de la Conmebol diciendo que sí o sí tiene que jugarse y definir el cupo (de 'Chile 4') deportivamente. Ahora, si alguien no quiere jugar es un tema de ellos, nosotros no podemos meternos más allá".

"Voy a ser muy claro. Yo conversé estos temas en la Federación y en la próxima reunión convocada por el presidente para definir qué día, hora y en qué lugar se van a jugar las semifinales y la final de Copa Chile, voy a pedir para que el que no quiera jugar cinco años de sanción sin participar en Copa Chile a contar del año 2020", afirmó.

Sobre lo mismo, Alvarez aseguró que "la Federación no es la ANFP, donde con harto respeto, todo se conversó en una reunión y todos buscaron sus intereses en temas no deportivos, sino que económicos. En la Federación no nos prestamos para eso".

"Unión Española, O'Higgins y Unión La Calera me mandaron oficios para que yo los pudiera leer para convencer a la gente de la ANFA para darle el favor a uno u otro. Nosotros no nos prestamos para eso", indicó.

La Federación de Fútbol de Chile, que también está presidida por Sebastián Moreno, es el organismo encargado de organizar la Copa Chile.