Sánchez y su salida de Unión: “Mi desvinculación se la dijeron a mi representante, no hubo respeto”

El destacado ex arquero de Unión Española Diego Sánchez comentó su salida del elenco hispano y consideró que no hubo respeto por parte de la institución de los directivos del elenco de Plaza Chacabuco.

En diálogo con ESPN Chile, el "Mono" expresó que "mi desvinculación se la dijeron a mi representante, ni siquiera a mí, entonces me parece que no hubo respeto. Nunca me dijeron la razón".

"El técnico César Bravo, con quien siempre tuve una relación profesional, me dijo que me quería y que solucionara mi continuidad con la dirigencia, y cuando los dirigentes me dijeron que no seguía, su argumento fue que el técnico no me quería. Quedé en el medio", agregó.

"No tengo equipo aún, estoy viendo posibilidades en Chile y afuera (en el extranjero), pero tranquilo, el mercado está lento. Lo único que quiero es volver a la cancha, a entrenar y trabajar en un nuevo equipo", cerró.