U. Española pidió suspensión o cambio de sede contra la UC: En Santa Laura no se puede jugar

Unión Española pidió la suspensión o el cambio de sede para el partido de este lunes contra Universidad Católica, programado para las 18:00 horas (22:00 GMT), por el pésimo estado de la cancha del Estadio Santa Laura.

El césped del recinto quedó a muy mal traer después del duelo de este sábado entre los Cóndores y Estados Unidos, que se llevó a cabo bajo una intensa lluvia, en el marco del repechaje mundialista de rugby.

🚨🟡🔴⚪️🔵 Unión Española solicitó la suspensión o cambio de estadio para el duelo ante la UC de este lunes. Víctor Mendez evidenció el estado de la cancha de Santa Laura esta mañana. @alairelibrecl @Cooperativa #LosCruzados pic.twitter.com/XiaYf9ZUFQ — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) July 10, 2022

En diálogo con La Tercera, el gerente general de los hispanos, Luis Baquedano, hizo el llamado: "Estamos pidiendo la suspensión o cambiar de estadio. En el Santa Laura no se puede jugar".

Además, añadió: "Qué íbamos a saber que iba a llover y, más aún, de esa forma. Si hubiésemos sabido, no habríamos arrendado. Hace mucho tiempo que no llovía así en Santiago. Felizmente para el país, llovió. Lamentablemente para nosotros, llovió", señalando también que "no lo hubiéramos arrendado a la U ni a Recoleta".

El futbolista Víctor Méndez, de hecho, mostró en sus redes sociales el estado del campo de juego, que no se ve en condiciones para un partido de fútbol profesional.

De todas formas, el mismo medio informó que ahora todo depende del árbitro del partido, Rodrigo Carvajal, ya que en materias de coordinación de seguridad se hace imposible mover el duelo de sede a poco más de 24 horas de que se juegue.