Dos torneos internacionales de hockey césped se disputarán en Santiago

La Federación Chilena de Hockey sobre Césped anunció que se realizarán en Santiago dos torneos internacionales este fin de semana. Se trata del Series Test Match, en damas, y Tres Naciones, para varones.

Las competencias comenzarán el 12 y 13 de enero y se disputarán en tres escenarios distintos: Club Manquehue, Prince of Wales Country Club y Sport Francés.

En las damas, el equipo nacional se medirá con los combinados de Irlanda, Bélgica y Estados Unidos, tres selecciones con un muy buen nivel técnico y a las que "Las Diablas" ya han tenido la oportunidad de enfrentar.

En el caso de los varones, disputarán dos amistosos ante Japón este fin de semana y desde el martes 14, competirán en el Tres Naciones ante Argentina y la selección nipona.

Ambas son selecciones fuertes, los japoneses son campeones asiáticos y participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por su parte, Argentina es la cuarta mejor selección del mundo y llega luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016.

Revisa a continuación el fixture de la competencia:

Tres naciones:

Chile vs Japón - 15 de enero a las 20:30 horas

Argentina vs Japón -16 de enero a las 20:30 horas

Argentina vs Japón -17 de enero a las 20:30 horas

Chile vs Japón -18 de enero a las 20:00 horas

Argentina vs Japón -19 de enero a las 20:00 horas

Chile vs Argentina - 20 de enero a las 20:00 horas

Series Test Match:

Chile vs Irlanda - 12 de enero a las 20:00 horas

Chile vs Irlanda - 13 de enero a las 20:0 horas

Chile vs Irlanda - 15 de enero a las 18:30 horas

Chile vs Irlanda - 16 de enero a las 18:30 horas

Chile vs Bélgica - 20 de enero a las 18:00 horas

Chile vs Bélgica - 22 de enero a las 20:00 horas

Chile vs Estados Unidos - 26 de enero a las 19:30 horas

Chile vs Estados Unidos - 27 de enero a las 19:30 horas

Chile vs Estados Unidos - 29 de enero a las 11:00 horas