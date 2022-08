Las Diablas irán por el quinto lugar del Mundial Masters de Hockey tras vencer a Francia

La selección chilena femenina +40 de hockey césped derrotó por 1-0 a Francia en el Mundial Masters desarrollado en Inglaterra, ganándose la opción de jugar por el quinto puesto del campeonato.

Las Diablas llegaban al último duelo de la fase de grupos con la oportunidad de meterse en la lucha por el bronce, pero para ello necesitaban una diferencia de, al menos, seis goles.

El equipo galo se dedicó a defender durante gran parte del partido, sin dejar muchos espacios a las jugadoras chilenas, que atacaron constantemente. El único tanto del cotejo fue obra de María Fernanda Rodríguez, cuando el reloj marcaba los 46 minutos.

"No era lo que pretendíamos. Fuimos superiores a Francia, pero ellas se defendieron muy bien. El cupo a la final por el tercer lugar no lo perdimos este sábado. No supimos ganarle a Gales e Irlanda, que es lo que nos hubiese permitido meternos un poco más arriba. Este domingo vamos a jugar por el lugar que merecemos", indicó el seleccionador Sebastián Lüders.

Con este resultado, Chile acabó tercero del grupo A con 11 puntos, al igual que República Checa, combinado que fue segundo gracias a la diferencia de gol. Las nacionales se medirán este domingo 21 de agosto a Escocia, buscando dar fin a su participación con el quinto lugar del torneo.