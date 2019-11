Las Diablas perdieron ante Gran Bretaña y quedaron sin chances de clasificar a Tokio 2020

La selección chilena femenina de hockey césped vio cortado su camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al volver a caer en la ronda de repechaje frente a Gran Bretaña.

Las nacionales, que tenían como misión revertir el 3-0 de este sábado, lamentaron durante esta jornada un 2-1. En esta ocasión, sin embargo, el juego se desarrolló más parejo.

Las Diablas tuvieron la intención de anotar desde el arranque y enfocaron sus esfuerzos en la vanguardia. Debido a esos riesgos, Gran Bretaña logró adelantarse en la cuenta a los 4' mediante Tessa Howard, que rindió en un avance individual. El cuadro europeo aprovechó las dudas de las chilenas y volvió a marcar en los 7' con Laura Unsworth.

Chile exhibió su mejor versión en el complemento y consiguió un premio a cuatro minutos del final, cuando Fernanda Villagrán conectó de gran manera tras un córner corto.

El balance de todas formas fue positivo para las nacionales en este ciclo olímpico, porque lograron el segundo lugar en la Copa Panamericana de Estados Unidos y disputaron su primer repechaje, nada menos que ante las actuales campeonas olímpicas.

En la previa al partido disputado en el centro Lee Valley de Londres, las chilenas y su técnico Sergio Vigil recibieron el apoyo de Marcelo Bielsa, quien les brindó una breve charla antes de afrontar el desafío de la remontada. Luego, el DT de Leeds United se mantuvo en las tribunas observando el encuentro.

Marcelo Bielsa now coaches hockey. The man can do everything. #lufc pic.twitter.com/aDTrkWVnmZ

In the crowd today for our Olympic Qualifiers is @LUFC manager Marcelo Bielsa; he formerly managed the Chile national football team. #LeedsUnited pic.twitter.com/n9f7yB56wh