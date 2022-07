Video: El gol que le dio a Las Diablas su primera victoria en un Mundial

Luego de un córner corto, Denise Rojas Losada hizo historia al marcar el gol que le dio a la selección chilena de hockey césped su primera victoria en una Copa del Mundo en la victoria por 0-1 ante Irlanda.

