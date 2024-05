Carlos Alcaraz tuvo un debut sin mayores complicaciones en Roland Garros

El español Carlos Alcaraz (3° de la ATP) tuvo un debut sin mayores complicaciones en el cuadro principal de Roland Garros, imponiéndose con holgura en su partido de primera ronda el Grand Slam parisino.

La victoria para el hispano se dio sobre el estadounidense Jeffrey John Wolf (107°), en una hora y 53 minutos de juego y por parciales de 6-1, 6-2 y 6-1.

Con esto, el tercer favorito del certamen se instaló en la segunda ronda, donde enfrentará al neerlandés Jesper de Jong (177°), proveniente de la qualy, pero que también se estrenó en el cuadro principal con victoria ante el británico Jack Draper (35°).

Alcaraz busca mejorar su actuación en Roland Garros de 2023, donde alcanzó las semifinales y fue despachado por el serbio Novak Djokovic, quien luego se proclamó campeón de aquella edición.

Starting as he means to go on 🔥



Everything we learned from Carlos Alcaraz's dominant first round display against J.J. Wolf 👇