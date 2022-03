Alejandro Tabilo tras el triunfo en Copa Davis: Al principio fue duro y el público ayudó a soltarme

El tenista nacional Alejandro Tabilo (98° en el ranking ATP) venció este viernes por 6-3 y 6-3 a Bor Artnak (1.777°) y le dio el primer punto a Chile en el equipo de Copa Davis. El jugador le dio gran parte del mérito al público del Club de Tenis Unión de Viña del Mar.

"El principio fue parejo, estaba jugando muy bien. De a poco me solté y el público me ayudó mucho y así que feliz con cómo terminé", apuntó el primer singlista del equipo nacional.

"Ayudaron muchísimo. Siempre a full. Al principio fue duro y el público ayudó a soltarme. Al principio fue más parte mía, no empecé jugando mi juego. De a poco mejoré la táctica y me ayudó mucho el saque y estuve muy firme de fondo", agregó Tabilo.

Sobre ese apoyo, Tabilo dijo estar "siempre muy agradecido, siempre me llegan a apoyar, es algo muy importante para mí en especial en estos partidos tan difíciles. La gente siempre me viene a apoyar y lo agradezco, en especial en la Copa Davis que hace tanto no jugábamos en casa".

Finalmente, apuntó que el rival "juega muy bien, lo habíamos estudiado un poco y sabíamos que era talentoso. Entró muy suelto y eso le sirvió mucho. Muy importante siempre ganar el primer punto. A seguir, pero todavía falta mucho".

