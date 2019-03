Duvier Riascos: La Copa es un torneo donde no se pueden cometer errores

El delantero colombiano Duvier Riascos, flamante refuerzo de Universidad Católica, protagonizó un interesante Mano a Mano con Al Aire Libre en Cooperativa, en donde habló sobre la preparación de los Cruzados para el duelo ante Libertad en Copa Libertadores y su entrenamiento para recuperar su mejor nivel.

También habló sobre la competencia por el puesto de delantero, las expectativas de la UC en el torneo continental y el origen de su apodo, "La Culebra".

Revisa a continuación la entrevista que hizo la periodista Magdalena López en Paraguay:

- ¿Cómo están para el partido tan importante con Libertad por Copa Libertadores?

- "Agradezco la invitación, contento de estar aquí, después de un poco de espera. Estamos preparándonos al máximo para este partido de Copa Libertadores. Será difícil. Lo estamos preparando con la mayor tranquilidad posible, para no equivocarnos en ninguno de los puntos. Es un torneo donde no se puede cometer errores. Estoy contento por llegar a un gran grupo como este, trabaja día a día fuerte, se entregan al máximo y ojalá los resultados lleguen el día del partido".

- ¿Cómo te has sentido entrenando? Cuando llegaste dijiste que estabas al 70-80 por ciento. ¿Te estás acercando a tu mejor nivel?

"Me siento cada vez mejor, porque estoy trabajando con el grupo. Trabajos de campo en conjunto. Además de eso estoy haciendo trabajos personales y eso me ayuda a llegar a punto. De a poco se llegará al punto que se quiere"

- ¿Qué has podido hablar con Gustavo Quinteros?

"No se ha hablado mucho, me trajeron como centrodelantero, como 9, y esa es la posición que usaré aquí. El grupo se trabaja día a día al máximo, es un grupo sano y va a haber una competencia sana y si me toca, dar el máximo y si no, apoyar desde fuera".

- Eres un jugador de experiencia, has estado en varios clubes. ¿Cómo ves a la Católica en este grupo, con equipos complicados?

"El grupo está complicado, porque son equipos que normalmente participan en Copa. Pero ver el día a día de este gran grupo, la calidad de jugadores que hay, también con experiencia en el exterior, y los que no también tienen calidad, le da tranquilidad a uno. Tratar de apoyar al máximo cuando cada uno lo necesite. Todos se están apoyando".

- La última, tiene que ver con tu apodo, La Culebra ¿Eso fue en Colombia o en -Brasil?

"Fue en Colombia, desde que estaba en las divisiones inferiores de América de Cali, un primo de Hugo Rodallega (Diego), hice la celebración en un juego y me empezó a decir 'culebra culebra', y todos se quedaron diciéndome así. Y cuando debuté también me dijeron así, porque debuté con gol e hice la celebración"

- Acá tus compañeros, ¿cómo te dicen?

"Aún no tengo apodo, pero esperemos que llegue el gol rápidamente, y sé que me van a empezar a decir así".