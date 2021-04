La UC cayó ante Argentinos Juniors en una pálida presentación y se complicó en la Libertadores

Universidad Católica perdió por 2-0 contra Argentinos Juniors en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en una pálida presentación, y complicó sus opciones de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, pese a que quedan cuatro partidos en el Grupo F.

Los "cruzados" no tuvieron un buen juego en su primer partido como local y quedan con obligaciones para sus dos duelos restantes en casa y los otros dos en terreno forastero.

El elenco de la precordillera jamás tuvo el control del compromiso y sin ejecutar remates a la portería rival, sufrió el primer gol en contra en los 22 minutos, tras una gran jugada de Jonathan Sandoval por la derecha y una mejor definición de Gabriel Florentín por el centro.

La escuadra de Gustavo Poyet estaba muy errática y fuera de foco, lo que fue demostrado, entre otras cosas, por una nueva actitud de fastidio de Fernando Zampedri. Los locales, solo se pudieron generar dos ocasiones en el final de la primera etapa, con remates de Marcelino Núñez y Diego Buonanotte, quien tuvo poca participación.

En el complemento, la UC no alcanzó ni a asustar a sus rivales, antes de que llegara el segundo tanto, merced a una oportuna aparición del ex Unión Española Gabriel Hauche, quien marcó el definitivo 2-0 (50').

Desde ahí, Poyet intentó una reacción con el regreso a las canchas de jugadores como Edson Puch, Felipe Gutiérrez y Francisco Silva, los que dieron un cierto aire fresco al equipo, pero que en ningún caso significó una mejoría sustancial del rendimiento colectivo, por lo que el duelo terminó con los visitantes, manejando el resultado y sin pasar demasiadas zozobras.

Con esto, se suman cuestionamientos para el técnico Poyet, quien hace algunas semanas perdió el liderato con la "franja", situación que no ocurría hace más de un año, mientras que en la Libertadores aún no suma unidades, todo esto además con un juego que no convence.

U. Católica jugará este domingo a las 18:00 horas (22:00 GMT) contra Deportes Melipilla en la competencia local, mientras que el próximo miércoles recibirá a Nacional de Uruguay, nuevamente en el marco continental.