Patricio Toledo: El fútbol chileno hace rato es mediocre, a la UC le alcanza sólo a nivel local

El arquero nacional Patricio Toledo lamentó la caída de Universidad Católica por 1-0 ante Nacional por el Grupo F de la Copa Libertadores de América, asegurando que a los cruzados no les alcanza para competir a nivel internacional por lo mediocre del fútbol chileno.

"El fútbol chileno hace rato es mediocre. A Universidad Católica le alcanza, pero a nivel internacional no. Hoy Nacional tenía muchas bajas y la UC no fue capaz de doblegarlo. Hoy Poyet no leyó bien el partido y hubo rendimientos muy bajos", indicó a DirecTV Sports.

En esa línea, Toledo dijo estar "triste por el resultado, pero especialmente porque el equipo no ha mostrado el juego que todos queremos. A nivel internacional le cuesta a la UC".

"Poyet todavía no ha podido implementar su idea de juego en el equipo, no ha leído bien los partidos con los cambios que ha realizado, que muchas veces no son favorables para el equipo. Hoy a la UC le pesó ser favorito y no leyó bien el partido", agregó.

Finalmente, criticó al argentino Luciano Aued. "No viene jugando en su nivel, se equivoca Poyet en su titularidad. Se agradece mucho lo que ha realizado Aued, pero hoy no está al nivel", cerró.