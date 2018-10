Alexis, la racha de los arietes y la caída con Perú: Las frases de Rueda en la previa ante México

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, conversó este lunes sobre diversos temas con la prensa en al antesala al amistoso frente a México en Querétaro.

La integración de Alexis Sánchez, la falta de gol por el bajo rendimiento de sus delanteros y la dura derrota sufrida el pasado viernes ante Perú fueron algunos de los tópicos tocados por el estratega colombiano.

Revisa sus frases a continuación:

- Sobre la falta de gol: "Convertir siempre es el objetivo principal, te da tranquilidad. Cuando no se tienen a esos hombres virtuosos en buena racha... por ahí pasa todo".

- La derrota ante Perú: "Ha sido un mazazo fuerte que nos ha dolido por todo lo que significa la mística y la convicción que se tiene del buen trabajo, del nivel de los jugadores".

- Otra sobre la caída ante los "incaicos": "Ya hicimos el análisis y lo importante es corregir, reconocer y aceptar los errores para después sacar el mejor provecho y dar vuelta la página".

- El 7-0 de Chile a México: "No se ha hablado de ese tema para nada. Son dos momentos diferentes, fue otro México y otro Chile".

- La integración de Alexis: "Es un referente de élite y que siempre disfruta de su momento en la selección, compartir con sus compañeros, el ir conociendo más a los jóvenes".

- Jugadores chilenos en México: "Es un salto muy positivo que dan y eso después se refleja en que después muchos se proyectan a Europa".

- El proceso de Nicolás Castillo: "Tiene un carácter fuerte y tiene que ratificar porqué en Benfica se fijaron en él".



- El rol de Gary Medel en la cancha: "Es posible que Gary juegue como defensa, por la rapidez mental, la potencia en el juego aéreo y las cualidades que tiene".

- El proceso que está pasando la Roja: "Chile está en la transición de no haber clasificado al Mundial después de haber ganado dos copas América consecutivas. No va a ser fácil. Todas las culturas futbolísticas del mundo sufren transiciones, como España y Alemania, que fueron campeones mundiales y ahora no están en un buen momento".