Alexis Sánchez le puso la lápida al proceso más importante del fútbol chileno: la Generación Dorada ya terminó

Chile dijo adiós al sueño Mundial. La Roja cayó por 2-0 ante Bolivia y quedó sin opciones matemáticas de clasificar a la próxima Copa del Mundo, sumando su tercer fracaso consecutivo en las Clasificatorias.

Tras el partido, el capitán del combinado nacional, Alexis Sánchez, lamentó la eliminación, hizo una fuerte autocrítica y se refirió a su futuro en el equipo de todos.

Sin pelos en la lengua: Alexis Sánchez y la eliminación de Chile

En conversación con la señal oficial, el Niño Maravilla confesó estar “triste, muy mal en general. Nunca había vivido esta situación con mi selección. ¿Qué falta? Agachar la cabeza, autocrítica, sea desde la ANFP, los jugadores, de todo ámbito. Hay que seguir trabajando”.

“Pedirle perdón a la gente y los jóvenes también tienen responsabilidad, empezando por mí, todo el grupo. Y nada, ¿qué le vamos a hacer?”, añadió.

¿Seguirá Alexis Sánchez en La Roja?

Por otro lado, Alexis Sánchez fue consultado por el fin de la Generación Dorada, a lo que respondió con contundencia. “Hace tres años que está el recambio, la Generación Dorada ya terminó hace tiempo, está enterrada. Solamente quedo yo”, lanzó.

Por último, confesó que le gustaría seguir defendiendo a La Roja. “Mientras esté físicamente, como me veo yo ahora, me encuentro bien y espero dar una mano a los más jóvenes. Llevo 20 años en la selección, nunca había vivido esta situación. Siempre estábamos ahí. Pena por mí, el grupo también tiene pena. Veo tristes a los jugadores, pero esto es fútbol. Me veo en la selección, ya sea para apoyar a los jóvenes, pero me veo adentro. Apoyando a la ANFP, a la selección, a Chile que es lo fundamental. Me voy caliente, triste, porque Chile no se merece esto. Hay responsabilidad de todo. Se hicieron muy mal las cosas y se ve reflejado en cómo jugamos, en la organización y en todo”, concluyó.

Los números de Alexis Sánchez en las Clasificatorias 2026

En las Clasificatorias 2026, Alexis Sánchez jugó 7 partidos, pero no anotó ningún gol ni tampoco aportó asistencias.