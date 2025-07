Atento Chile: Bolivia rompió el silencio sobre casos de doping que pueden beneficiar a La Roja

Carlos Lampe, histórico portero de la Selección Boliviana, se refirió a los doping positivo de Boris Céspedes y Ramiro Vaca, situación que puede darle una luz de esperanza a Chile en las Clasificatorias, ya que puede sumar los puntos que perdió contra la Verde en El Alto.

🗣️ ¿Qué declaró Carlos Lampe sobre el posible doping?

El guardameta aseguró que la Federación Boliviana de Fútbol no ha emitido un parte oficial y destacó que, personalmente, no ha querido indagar. En zona mixta tras el triunfo de Bolívar subrayó que los rumores carecen de respaldo documental y pidió mantener la calma, pues la selección todavía conserva una opción real de llegar al repechaje.

"No sabemos nada, en lo personal yo no he querido averiguar. No le hemos dado importancia a esos comentarios, porque no hay nada oficial".

"Sí sabemos que Boris Céspedes dio positivo por una sustancia que era para el resfrío y Ramiro (Vaca) fue en nuestro club. No sé nada y por ese lado estoy muy tranquilo. Estamos con una chance importante para poder ir al repechaje", añadió.

🚫 ¿Quiénes habrían dado positivo y con qué sustancias?

Los reportes de prensa señalan a Boris Céspedes y Ramiro Vaca. El primero habría consumido un medicamento para el resfrío durante la fecha clasificatoria frente a Colombia, Uruguay y Chile. El segundo habría sido detectado durante un control posterior a un partido de Bolívar. Lampe confirmó de manera extraoficial el caso de Céspedes y comentó que lo de Vaca ocurrió en el entorno de su club, sin entregar mayores detalles.

📊 ¿Puede esto modificar la tabla de las Eliminatorias?

Si la FIFA valida los resultados adversos, Bolivia podría perder puntos de los encuentros en cuestión. El organismo revisará las muestras A y B, evaluará posibles sanciones individuales y colectivas, y determinará si corresponde reasignar unidades a Chile, Uruguay y Colombia, lo que alteraría el panorama rumbo al Mundial 2026.

🔗 ¿Dónde saber más de este caso y sobre la Selección Chilena?

