Carlos Caszely: La selección necesita con urgencia un 'lauchero', un 'pepero'

El ex delantero de Colo Colo y de la selección chilena, Carlos Caszely, analizó la falta de concreción que la Roja mostró ante Bolivia y aseguró que el equipo necesita con urgencia un "lauchero, un pepero".

"Quedé con tristeza, amargura porque la selección entregó todo ante Bolivia y no pudo ganar. Pero cometió un error fundamental, no poner un hombre de área, porque muchas veces el balón se cruzó por el área chica y no había nadie para empujarlo. Y no es problema solo del 9, porque hay que ver cuántas pelotas llegan con ventaja", dijo Caszely a El Mercurio.

"Eduardo Vargas jugó 30 minutos muy buenos, pero después no fue abastecido, empezó a rondar el área y se necesita un tipo dentro de ella. Alexis, lo mismo, se empezó a tirar atrás a meter diagonales, pero tampoco entraba al área", añadió.

"La selección necesita con urgencia un 'lauchero', un 'pepero': me quedé con ganas de ver al chico que trajeron del fútbol inglés, era un partido para él. No estoy al día en los detalles, pero pude ver algunos compactos de él y hace todos los goles ahí como 9", complementó.

Según el ex ariete, hay que buscar soluciones: "Yo me atrevería a darle una chance al chico de Colo Colo, a Luciano Arriagada, ha demostrado que puede jugar con presión, lo mismo (Leonardo) Gil, porque él mete pases filtrados para los delanteros, habría que verlos", expresó.