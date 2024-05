Carlos Zambrano fija su postura sobre el debut de Perú frente a La Roja de Gareca

El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, tuvo una sorpresiva respuesta luego de ser consultado sobre el debut frente a La Roja en la Copa América 2024, tomando en consideración que se enfrentaría eventualmente a su extécnico en la selección, Ricardo Gareca.

En conversación con el medio Al VAR 360, inició comentando sus ganas de estar presente en la cita de selecciones más importante del continente.

"Me gustaría estar convocado, pero todavía no está la lista final. Uno trabaja para eso. Esté o no esté yo, lo que más me importa es que a la selección le vaya bien", declaró.

Luego se le preguntó sobre enfrentar en el debut a la Selección Chilena dirigida por Gareca, que también estuvo al mando de los del Rímac.

"Es un partido más. Creo que todas las selecciones son complicadas. Lo que pasa es que uno quiere ganar y representar bien a su país. Ya sea Chile, Argentina o lo que nos toque, todos los partidos son complicados", señaló.

La relación de Ricardo Gareca y Carlos Zambrano

Zambrano, un jugador propenso a ser expulsado, tuvo un lugar constante en el equipo titular durante los primeros años del Tigre al mando de la Selección Peruana. Sin embargo, esto cambió con el tiempo.

En un partido clave por la semifinales de la Copa América 2015, el central fue expulsado a los 20' tras una patada en contra de Charles Aránguiz. A pesar de que el encuentro estaba para cualquiera, la superioridad numérica marcó diferencias y Chile accedió a la final.

A partir de ese momento, el defensa comenzó a estar bajo la lupa del entrenador. incluso quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de Rusia 2018, así como también para la Copa América 2020. Gareca consideraba a Zambrano un jugador de riesgo a pesar de sus buenas cualidades defensivas.