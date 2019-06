Claudio Bravo: No me llaman ni para reemplazar al utilero

Luego de dar a conocer el apoyo que el arquero Claudio Bravo le brindó a la campaña "Abriguemos Chile", del Desafío Levantemos Chile, el diario La Cuarta reveló este miércoles alguno de los entretenidos diálogos que tuvo el portero con la gente en situación de calle que visitó junto al animador Francisco Saavedra.

"No es momento de este tema, yo no ando con el disfraz de futbolista, estoy sólo como Claudio, no va al caso mezclar las cosas. Hay que tratar de erradicar este tipo de cosas", comentó ante los primeros requerimientos de las personas que se acercaban para saludarlo.

No obstante, cuenta el matutino, cerca de las 11 de la noche del día en que recorrieron calles de Santiago el teléfono de Bravo sonó. "En una de esas puede ser Rueda", le dice un miembro de la comitiva que los acompañaba.

"No creo que llame tan tarde", responde el portero antes de contestar.

Tras hablar por teléfono, nuevamente le preguntan por la selección y Bravo sorprende: "A esta altura no me llaman ni para reemplazar al utilero de Juan Pinto Durán", dijo provocando las risas de quienes lo rodeaban.