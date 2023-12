Córdova: No es justo que sea opción en la Roja adulta por un torneo sub 23

El entrenador interino de la selección chilena, hoy a cargo de la sub 23 que prepara el preolímpico, sostuvo que no considera justo que lo tomen como una alternativa para asumir en la Roja adulta de manera permanente por el resultado que pueda obtener en el campeonato que se jugará en Venezuela.

"No es que quiero salir de esta situación, simplemente quiero dejar las cosas claras para que después no se preste para malos entendidos", indicó en el inicio de los trabajos de la selección que alista el torneo que brinda cupos a París 2024.

"Claramente, como todo entrenador tengo mis aspiraciones, y ojalá se pueda dar en un futuro, lo que venga va a ser maravilloso", afirmó.

"En este momento estoy en esto de la sub 23, voy a dejar todo para que podamos competir para ir a los Juegos Olímpicos; sé que es muy difícil, pero vamos a ir a competir", declaró.

"Después voy a abocarme para lo que me trajeron. Por eso es súper importante, y no es que quiera evadir mis responsabilidades, que el proyecto de las selecciones juveniles no dependa de si a mí me va bien en la 23, y como aclaré el otro día, tampoco era justo que yo fuese opción en la selección adulta por un torneo sub 23", finalizó.