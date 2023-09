Daniella Chávez explotó contra Berizzo: Prefiere joderse a un país

La modelo chilena Daniella Chávez se descargó en redes sociales contra el técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, pidiendo su renuncia luego del empate 0-0 con Colombia en el Estadio Monumental.

"Berizzo tiene huevos para joderse a los conocidos, pero para renunciar no tiene huevos", escribió en la red social X.

La influencer sostuvo que el DT "prefiere seguir llenándose los bolsillos y reírse de los Chilenos. Un fracaso. Te faltan pantalones Berizzo y ahora te joderás a un país entero".

"Me contaron que a Berizzo lo aguantan hasta diciembre. Están esperando que tenga pantalones para renunciar y no perder tanta plata, pero Berizzo no lo hará, prefiere joderse a un país, pero con los bolsillos llenos", lo remató.

"Chile la próxima fecha doble pierde con Venezuela y lo más probable es que en los primeros 4 partidos de estas Clasificatorias termine último. Chile de la mano de Berizzo no juega las Clasificatorias, juegan Eliminatorias", sentenció.

La Roja tiene solo un punto en el camino al Mundial 2026.

