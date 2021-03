Francisco Sierralta: Lo que más quiero es seguir jugando en La Roja y agarrar confianza

Francisco Sierralta, defensa de la selección chilena, habló sobre sus aspiraciones en el equipo nacional y expresó que su deseo es poder seguir jugando como titular.

"Lo que más quiero es seguir jugando en el equipo, agarrar confianza. Si tengo oportunidad de jugar, encantado, y si no me toca, estar preparado y apoyar", comentó Sierralta en entrevista con Mauricio Pinilla en ESPN.

Además, se refirió a la fuerte competencia por el puesto, con Gary Medel, Paulo Díaz, Sebastián Vegas, Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic, y apuntó que son todos "compañeros de gran nivel".

"He jugado con caso todos ellos y con quien me toque jugar lo haré de la mejor manera", expresó.

El zaguero, figura en Watford, también habló sobre su difícil paso por Italia, en donde sólo tuvo minutos en Parma y casi no pudo jugar, aunque explicó que esa experiencia le sirvió para triunfar en Inglaterra.

"El orden táctico, en Italia se maneja un poco más el tema de la defensa. En Inglaterra se corre más, pero es más desordenado", explicó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento al ex técnico de Chile, Reinaldo Rueda, quien lo hizo debutar en la selección.

"Rueda me hizo debutar, me fue a ver a Parma cuando no jugaba. Me dio la confianza. Se agradece, es un técnico que vio cualidades en mí. Le deseo lo mejor", sentenció.