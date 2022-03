Gabriel Suazo: A Uruguay tenemos que jugarle con la forma que siempre nos ha caracterizado

El seleccionado chileno Gabriel Suazo comentó sobre el crucial choque que tendrán ante Uruguay el próximo martes, el cual de ganar puede servir para obtener un cupo al repechaje al Mundial de Qatar 2022.

"Tendremos un rival muy complicado aunque estén clasificados. Nuestro objetivo es ganar ese partido, está clarísimo, los otros resultados no los podemos manejar, eso se tiene que dar a nuestro favor", señaló.

"A Uruguay debemos jugarle de la manera que a Chile siempre lo ha caracterizado. Esperamos hacerlo de la mejor forma, trabajar estos días antes del partido para afrontar esa final", subrayó.

Sobre su cometido en la derrota ante Brasil, donde disputó el partido completo, mencionó que: "Fue mi segundo partido como titular, espero que me quede mucho tiempo más acá, para eso estamos trabajando".

"Trato de aportar mi grano de arena. Mis compañeros me ayudan a crecer como jugador y siempre que me toque querré ayudar en la situación que sea, siendo titular o no", sentenció el lateral izquierdo.