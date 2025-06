“Gareca era un vago”: Exjugador de la U revela filtración desde el camarín y destroza su trabajo en La Roja

El ciclo de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena terminó abruptamente tras quedar fuera de la clasificación al Mundial 2026. Sin embargo, las críticas no cesan. En las últimas horas, surgió una dura acusación desde alguien que conoce bien el fútbol chileno.

Eduardo "Pollo" Arancibia, exjugador de Universidad de Chile y con pasos por La Roja en partidos amistosos, reveló lo que habría sido el verdadero ambiente que dejó Gareca en el camarín de la selección. Según el exdelantero, el Tigre fue considerado por muchos como un técnico ausente y sin dedicación.

Ricardo Gareca recién llegado a La Roja. Foto: Photosport.

Gareca y la Roja: el "veranito de San Juan" que terminó en escándalo

En conversación con Minuto 90, Arancibia lanzó una frase que encendió las redes: "Gareca era un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos, nominó jugadores que no venían jugando", comentó, citando a fuentes cercanas a Juan Pinto Durán.

El exatacante azul no se detuvo ahí. "Hay técnicos que agarran un veranito de San Juan. En Perú los agarró a todos bien... En Chile no se trabajó lo que había que hacer. Hay que traer un técnico que viva acá, que vea jugadores, que esté monitoreando en los estadios", sentenció.

❓¿Quién es Eduardo Arancibia?

Exdelantero y mediocampista que jugó en Universidad de Chile, Atlas, León, Universidad Católica, Cobreloa, Unión Española, Rangers, Universidad de Concepción, Deportes Antofagasta, Santiago Morning y San Luis.

Disputó amistosos con la selección chilena.

Hermano de Franz Arancibia e integrante de una histórica familia de futbolistas

Eduardo Arancibia en el León. Foto: Imago.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

La Roja volverá a la cancha en septiembre de 2025, cuando se reanuden las Eliminatorias Sudamericanas con miras a la Copa América 2028 y el nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.

🧠 ¿Quién es el DT de la Roja?

Tras la salida de Ricardo Gareca, la selección chilena no tiene entrenador confirmado. La ANFP trabaja en la búsqueda de un nuevo técnico que asuma el proceso rumbo al Mundial 2030.

🏆 ¿Cuándo será el próximo Mundial?

La próxima Copa del Mundo se disputará entre junio y julio de 2026, con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Chile quedó eliminada tras una pobre campaña en las Clasificatorias Sudamericanas.