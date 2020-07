Hans Martínez: Mi hijo mayor se enteró recién que fui parte de la generación dorada

El zaguero Hans Martínez, que actualmente juega en Lautaro de Buin, contó que su hijo mayor, Agustín, supo que formó parte de la "generación dorada" de la selección chilena, en la cual logró el tercer puesto del Mundial sub 20 de Canadá en el 2007.

"Recién, hace pocas semanas, mi hijo mayor, Agustín, se enteró por la tele que yo había jugado en el equipo que incubó la generación dorada. El no tenía idea que había jugado un Mundial y menos con Alexis y Vidal", dijo a Las Ultimas Noticias.

Según Martínez, formado en U. Católica, su cercanía siempre estuvo con Gary Medel y Mauricio Isla, pero luego perdió el contacto.

Además, criticó que la UC "nunca" lo quiso vender e incluso que hubo ofertas suculentas del fútbol europeo, desde Udinese y Parma, que fueron rechazadas.

"Siento que no haberme ido joven a jugar afuera me limitó. De hecho, por eso no fui al Mundial de Sudáfrica. Es lo que me dijo Bielsa", comentó.

Hans Martínez también contó que cuando estuvo en O'Higgins "alguien inventó que yo no quise jugar contra la UC porque era hincha de ese equipo. Cristián Abumohor, que era presidente, creyó ese cuento y dijo que me fuera".