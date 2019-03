Herrera reabre el debate: El mejor jugador de la historia de Chile es Alexis o Vidal

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera reabrió el debate en torno al mejor jugador de la historia del fútbol nacional asegurando que ese privilegio corresponde a Arturo Vidal o a Alexis Sánchez.

"Es una pelea entre (Alexis) Sánchez o (Arturo) Vidal, sí o sí, metiéndose Medel también. Más allá de Zamorano, Salas o don Elías, por lo que viví yo, Vidal y Sánchez pelean el puesto", dijo el capitán azul en diálogo con el sitio RedGol.

Herrera fue consultado respecto a la actual selección y manifestó que le gustaría ver de regreso a Eduardo Vargas y a Marcelo Díaz en la Roja, aunque reconoció que esa es decisión del técnico.

"Soy un tipo que respeta la decisión de los técnicos. Si la persona que está al mando piensa que no hacen falta, está bien. A mí me tocó estar mucho tiempo fuera. (Eduardo) Vargas y (Marcelo) Díaz tienen una calidad tremenda y merecen una oportunidad dentro de la selección para que el 'profe' los conozca. También hay que respetar a los que están adentro", señaló Herrera.

De cara a la Copa América, el veterano arquero cree poder pelear por un lugar en la nómina.

"Ojalá poder estar ahí. Cuando he estado, siempre he rendido. Estando a un nivel bueno en Universidad de Chile, no tendría problemas. Vamos a pelear y no a participar. Esa es la mentalidad exitosa. Ahora se viene un nuevo desafío. Soñar con el tricampeonato es increíble. Ojalá pueda vivirlo y estar", expresó.