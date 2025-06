Iván Román y su primer llamado a La Roja: “Estoy cumpliendo un sueño”

Iván Román fue convocado para enfrentar a Argentina y Bolivia por las Clasificatorias, luego de que Charles Aránguiz fuera liberado por lesión. La noticia le llegó mientras se encontraba concentrado con la Sub 20, y no dudó en sumarse de inmediato al trabajo en Juan Pinto Durán.

Román se integró este martes a los entrenamientos y ya vivió su primera práctica con el plantel. "Estoy muy feliz, es mi primera convocatoria, estoy cumpliendo un sueño. Siempre lo dije y estoy muy contento de poder estar acá", declaró.

Iván Román en La Roja: "Estoy cumpliendo un sueño"

"Estaba con la Sub 20 y anoche me informaron que tenía que presentarme en la selección mayor. Estuve con mi familia y ahora ya estoy acá con el grupo", contó Román, quien también valoró el recibimiento del plantel: "Me sentí bien, los compañeros me recibieron bien".

En cuanto a su presente en Brasil, el zaguero explicó: "Han sido meses de adaptación, pero ya pude tener minutos, jugar partidos como titular. Siento que puedo tener más continuidad y ese es mi objetivo".

Román no esconde sus metas: "Mi objetivo es seguir siendo convocado, poder debutar y, ojalá Dios quiera, estar muchos años en la selección".

Confianza para pelear la clasificación

El exdefensor de Palestino está consciente del duro presente de La Roja en la tabla, pero no se achica ante el desafío. "El momento no es fácil, pero somos un equipo que va a pelear. Todavía existen posibilidades matemáticas, así que tenemos que buscar los tres puntos en todos los partidos", sentenció.

La llegada de Román ilusiona a la hinchada con un recambio real en la zaga chilena, justo cuando más se necesita. Su debut podría marcar el inicio de una nueva generación para el futuro del equipo nacional.