Jorge Valdivia y el fracaso en las Clasificatorias: Fue una cuestión futbolística, no por indisciplina

El volante nacional Jorge Valdivia se refirió a las razones del fracaso de la selección chilena en Clasificatorias, asegurando que no se debió a temas de indisciplina, sino que a problemas futbolísticos puntuales de los últimos partidos del proceso de Juan Antonio Pizzi.

El jugador de Colo Colo recordó en Fox Sports Radio la publicación de la esposa de Claudio Bravo Carla Pardo, asegurando que "ella atribuye la eliminación a temas de indisciplina, pero nosotros quedamos fuera por algo futbolístico. Quedaban 12 puntos y necesitábamos 4 ¿Cuándo la indisciplina influye en un objetivo?".

"Yo creo que (los demás jugadores) no llegaron cansados y la Copa Confederaciones fue extraordinaria. Creo que se trató de cosas puntuales de los partidos. No se trató de que Gary Medel jugó menos por una indisciplina o que Vidal jugó mal por algo así", complementó.

Asimismo, dijo cómo debió actuar Bravo para evitar los problemas que se produjeron en el plantel. "Si mi mujer se hubiese mandado un "condoro", saldría a decir que no pienso igual que ella, en lugar de quedarme callado. Bravo debió hablar, porque eso generó el quiebre en el camarín", expresó.

Consultado sobre si la ANFP debió mediar en el conflicto, apuntó que "estos problemas, son de camarín y no generados por un dirigente o un entrenador, lo generó un comentario en redes sociales, algo delicado que se hubiese solucionado".

Según Valdeivia, "los problemas de la selección no se debieron arreglar hace seis meses sino que a la otra semana de la eliminación y no se hizo"

"Reinaldo Rueda trató de solucionarlo al llamar a Bravo, pero él se restó entonces el técnico pudó pensar que ya lo intentó. Ahora conversó con él, no sabemos qué, y decidió no llamarlo porque tiene a Gabriel Arias que cuenta con mérito de sobra para estar en la selección, fue campeón en Argentina", agregó.

El volante de Colo Colo también criticó los dichos de Bravo a un periodista en el Avant Premier de la película de Alexis Sánchez. "No sé cómo habrá sido, porque juntarse con un periodista a decir que tal jugador fue a un casino y por eso perdimos está mal. Si Claudio vio eso debió hablarlo en el camarín y no lo hizo. Para mí es difícil aceptar ese comentario", indicó.

Asimismo, Valdivia no descartó que Rueda puede haber preguntado en el camarín si convenía o no llamar a Bravo, aunque advirtió que el técnico "asume que si llamaba a Claudio podía generar un conflicto interno porque el tema no se resolvió antes, pero decir que Arturo o Gary vetaron la nominación ese es un total desconocimiento y una irresponsabilidad. Uno conoce a Vidal y él sabe que no tiene la altura para vetar o subir a un jugador".

Finalmente, se refirió a la marginación a Marcelo Díaz. "Es un gran jugador, pero yo lo pongo en la balanza con (Erick) Pulgar que creo que hoy por cualidades le aporta más a la selección, el entrenador, además, ve el camarín y ve que le puede generar un conflicto menos. Es Copa América y ya no hay pisos para errores", cerró.