La dupla que gana terreno para dirigir a La Roja ante Brasil y Uruguay

En medio del luto futbolístico por la eliminación de La Roja rumbo al Mundial 2026 y la salida de Ricardo Gareca, la ANFP sigue sin definir al próximo entrenador del equipo adulto. Con el tiempo corriendo y una fecha doble en el horizonte ante potencias como Brasil y Uruguay, las decisiones empiezan a tomar un giro inesperado.

Lejos de nombres rimbombantes o técnicos con experiencia internacional, la ANFP estaría cerca de cerrar una fórmula muy obvia: una dupla técnica compuesta por Sebastián Miranda y Ariel Leporati, ambos ligados a las divisiones menores del fútbol chileno.

🔥 Sebastián Miranda y Ariel Leporati suenan fuerte para La Roja

Según información de ADN Deportes, la idea que toma fuerza en Quilín es que el entrenador de la Sub 17, Sebastián Miranda, asuma junto al DT de la Sub 15, Ariel Leporati, la dirección técnica interina de Chile para la fecha FIFA de septiembre. ¿La razón? Presupuesto ajustado y necesidad de que el próximo DT ya tenga contrato vigente.

La ANFP ya descartó a Luis Mena como alternativa y apuntó sus cañones a esta fórmula de la casa. Mientras tanto, se espera que Nicolás Córdova tome el mando en los amistosos de noviembre frente a Rusia y Perú, mientras se define el nombre del próximo estratega definitivo.

Sebastián Miranda cuando dirigía a la U. Foto: Photosport.

📆 ¿Cuándo se anunciará oficialmente la decisión?

El anuncio oficial está previsto para los primeros días de julio, cuando Sebastián Miranda regrese de un cuadrangular en Venezuela con la Sub 17. La idea de la dirigencia es que el extécnico de la U no abandone sus funciones juveniles, ya que el Mundial Sub 17 se disputará en noviembre, dos meses después de los duelos clasificatorios.

La apuesta por Miranda y Leporati tiene un tono más económico que deportivo, y genera dudas en torno a los resultados que se podrían dar en los partidos finales del proceso eliminatorio.

🤔 ¿Quiénes son Sebastián Miranda y Ariel Leporati?

Miranda es el actual DT de la Sub 17 de Chile y exentrenador interino de Universidad de Chile. Leporati dirige la Sub 15 y ha estado vinculado a las juveniles desde hace años. Además, también es parte del staff de La Roja adulta.

💰 ¿Por qué no se busca un DT con más experiencia para cerrar las Eliminatorias?

Por razones económicas. La ANFP quiere evitar nuevas contrataciones y prioriza a técnicos que ya estén en la estructura federativa.

📅 ¿Cuándo juega Chile ante Brasil y Uruguay?

La Roja enfrentará a Brasil en casa y a Uruguay de visita en la última fecha doble de Eliminatorias, programada para septiembre.