Lawrence Vigouroux: Desde niño quiero estar en la selección

El futbolista nacional Lawrence Vigourous reconoció, una vez más, que tiene la intención de sumarse a la selección chilena y dijo que es importante demostrar su valía en el club en que milita, Waterford de Irlanda.

"-Estar en la Roja- es mi sueño. Desde niño quiero estar en la selección, pero ahora necesito paciencia, tranquilidad y concentrarme en mi club ahora. Espero que un día lo logre", dijo en diálogo con el Canal del Fútbol.

"Sólo tengo que trabajar duro. No puedo centrarme sólo en la selección. Por supuesto que me encantaría ser parte (del proceso), pero tengo que demostrar mi valía", agregó para luego hablar sobre Claudio Bravo.

"Es un referente para mí. Me siento cómodo en el fútbol de ahora; los arqueros tienen que ser buenos con los pies y las manos. He visto muchos videos de él y he aprendido mucho", señaló al CDF.

En relación a la polémica del portero de Manchester City con la selección, Vigouroux sostuvo que "no tengo claro lo que sucedió, pero no lo comentaré. Claudio Bravo ha sido quizás el mejor arquero de la historia de nuestra selección, y ha sido un privilegio verlo".