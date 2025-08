¿Le quitará el puesto a Brayan Cortés? El misterioso movimiento de Vicente Reyes antes de las Eliminatorias

El futuro de Vicente Reyes, arquero chileno de 21 años, comienza a tomar forma en un momento clave de su carrera. Con chances concretas de debutar por la Selección Chilena adulta en las próximas fechas de las Eliminatorias, el portero formado en Atlanta United dio un inesperado paso al costado en su club y partió a préstamo al Peterborough United de la tercera división inglesa.

La noticia fue confirmada por Norwich City, su equipo dueño del pase, que comunicó la cesión hasta enero de 2026. "Estoy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Es una buena oportunidad para mí", aseguró el golero tras su arribo al nuevo club.

Reyes llega a Peterborough United buscando minutos y continuidad, justo cuando su nombre comienza a tomar fuerza en la interna de la Selección. Según informó ADN Deportes, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova lo tiene considerado para la doble fecha de septiembre, donde Chile enfrentará nada menos que a Brasil y Uruguay.

De hecho, no se descarta que el Vicho pueda incluso ser titular en esos duelos, relegando a Brayan Cortés a la banca. Un escenario impensado hace algunos meses, pero que ahora cobra fuerza con su llegada a un club donde tendrá más opciones de mostrarse semana a semana.

En Peterborough, Reyes buscará sumar rodaje en la exigente League One, una categoría reconocida por su ritmo intenso y exposición constante. "El Norwich juega con un estilo similar al del Peterborough, lo que obviamente me ayudará a adaptarme", explicó el portero nacional.

Con pasos previos en las selecciones juveniles chilenas y una formación fuera del país, Vicente Reyes representa un perfil poco tradicional: joven, bicultural, pero con hambre de Selección. El escenario está servido para que dé un salto inesperado.

