Leonardo Véliz: Esta generación de futbolistas ya no está para el alto rendimiento

Siempre incisivo en sus comentarios, el ex delantero de Unión Española, Colo Colo y la selección chilena, Leonardo Véliz, analizó el presente de la Roja y aseguró que la generación que tanto le dio al fútbol chileno no está para el alto rendimiento.

"Esta generación de futbolistas ya no está para el alto rendimiento ¿Qué sacamos con ir al Mundial? Para el orgullo chileno no más. El problema grave es formativo. En Europa los jugadores de 18 ó 19 años ya están en Champions, o jugando con sus selecciones, algo que acá no pasa. Hemos dado palos de ciego. Me hubiese gustado saber cuál era el proyecto de Francis Cagigao", dijo un crítico Véliz en diálogo con El Mercurio.

Al ser consultado respecto a una eventual salida de Martín Lasarte, Véliz se preguntó "¿Pero sacarlo para qué?".

"Hay que traer un técnico que se le entregue un proyecto, pero hablar de proyectos es una utopía porque nos acostumbramos al exitismo. Hoy, ni Manuel Pellegrini nos salva, porque nadie da las garantías de un proceso serio", complementó.

"Cada vez que se habla de crisis surgen las mismas falencias y no hay respuesta de los dirigentes. No hay recambio. El jugador más talentoso de los últimos años, Alexis Sánchez, ya no es el 'Niño Maravilla'. Tenemos que aceptar el envejecimiento, nadie puede huir de la vejez", concluyó.