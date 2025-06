Lucas Cepeda encandiló hasta en Europa al ser el mejor de Chile en el duelo con Argentina

Chile sufrió una dura derrota a manos de Argentina la noche de este jueves que deja al elenco nacional con un pie fuera del próximo Mundial de 2026, panorama oscuro que vio una pobre actuación del equipo en general, solo con individualidades que lograron destacar por cuenta propia e intentaron tirar del carro en el encuentro con la vigente campeona del mundo.

Ni Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Darío Osorio estuvieron a la altura de lo que exigió el partido con Argentina, pero quien sí pudo sobresalir y de gran forma durante los 90' minutos de juego fue el jugador de Colo Colo, Lucas Cepeda.

Lucas Cepeda fue titular ante la Albiceleste y estuvo en cancha hasta el pitazo final del encuentro, probó en tres oportunidas al arco rival con un remate de distancia contenido por Emiliano Martínez, otro cañonazo que terminó chocando contra el travesaño y otro disparo dentro del área que pudo haber significado la igualdad, además de haber sido el jugador que más vértigo entregó a la ofensiva de Chile.

A Lucas Cepeda lo llenan de elogios incluso desde Europa

Tanto sobresalió Cepeda ante Argentina, sobre todo en la segunda mitad del partido, que su nombre comenzó a ser elogiado rápidamente en redes sociales, llegando hasta figuras reconocidas del ámbito futbolístico en Europa.

Fue el connotado comunicador y estadígrafo español Mister Chip quien primero reconoció el alza de La Roja en la segunda mitad, "Chile ha resucitado, era una cuestión de orgullo y honor", lanzó, para luego añadir otra publicación señalando "Lucas Cepeda es muuuuuy bueno", evidenciando su fascinación con el atacante que milita en Colo Colo.

Pero lo de Mister Chip desde el viejo continente no fue lo único, ya que incluso en Argentina misma alucinaron con el nivel del 20 de la selección. Cuentas partidarias de River y el periodista Renzo Pantich, que suele dar bombitas del mercado argentino, apuntó "5 palos es la cláusula de Lucas Cepeda. Ya la viene rompiendo hace rato, El primer tiempo contra Racing (en Copa Libertadores) fue TOP. Hoy vs Argentina, y tiene 22 años, digo. No sé...".

¿Qué chances tiene Lucas Cepeda de salir de Colo Colo?

Lo cierto es que este gran momento que vive Lucas Cepeda puede provocar que sus días en Colo Colo estén contados, además del propio deseo del jugador de dar el salto hacia el exterior.

Esta misma semana incluso, se habló del presunto interés que existiría desde el fútbol europeo por llevarse al formado en Santiago Wanderers, más precisamente del Southampton inglés, club que jugará esta temporada 2025-26 en la Championship, tras haber descendido de la Premier League.

Eso sí, aquella movida del Southampton involucraría un préstamo de Cepeda al Goztepe del fútbol turco, aunque de momento todo son rumores y habrá que esperar a conocer de alguna oferta concreta que llegue al Popular para llevarse a su gran figura hoy por hoy.