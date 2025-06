Marcelo Díaz se burla de Arturo Vidal con los argentinos y desata polémica tras el Chile vs Argentina

La derrota de la Selección chilena vs Argentina dejó heridas profundas en el camarín y entre los hinchas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que una de las primeras reacciones viniera desde el propio fútbol nacional: Marcelo Díaz, hoy jugador de Universidad de Chile, le dio “me gusta” a una publicación que se burlaba de Arturo Vidal.

Más que una simple coincidencia, este gesto reactivó un distanciamiento histórico y vuelve a encender la polémica justo cuando La Roja atraviesa uno de sus peores momentos.

❓ ¿Qué hizo Marcelo Díaz tras la derrota de Chile vs Argentina?

A pocas horas del 0-1 frente a la Albiceleste, el perfil oficial de Instagram de TyC Sports compartió una imagen de un lienzo en el Estadio Nacional con la frase “Descansen, hijos míos”, una referencia directa a un mensaje viralizado por Arturo Vidal en 2017.

El detalle no pasó desapercibido: Marcelo Díaz fue uno de los primeros en poner “me gusta” en esa publicación. Para muchos, no fue accidental y cayó como bomba en redes sociales, justo cuando Chile quedó colista en las Eliminatorias.

🗯️ ¿Por qué esa frase es tan significativa para Arturo Vidal?

“Descansen, hijos míos” fue una frase que Vidal publicó -junto a una fotografía dirigida a sus hijos- rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde Chile terminó quedando fuera. Desde entonces, la frase se ha usado en tono sarcástico por hinchas y medios argentinos, especialmente tras derrotas dolorosas.

Que reaparezca ahora —y con el like de un excompañero— no solo duele más, sino que vuelve a exponer una fractura interna que la Generación Dorada nunca cerró.

🗣️ ¿Qué dijo Marcelo Díaz en el pasado sobre Arturo Vidal?

En una entrevista con Mucho Gusto, Marcelo Díaz admitió que hubo distanciamiento con Vidal durante su mejor momento en Racing, cuando inexplicablemente no fue citado a la Selección:

“Si tú le preguntas a Arturo Vidal por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe... Yo sí di el primer paso para hablar con él, pero no tuve respuesta”.

Díaz también dejó claro que, aunque no hubo un conflicto abierto, intentó acercarse sin éxito y que estaba dispuesto a hablar “el día que se diera la oportunidad”.

💬 ¿Cómo reaccionaron los hinchas?

Las redes sociales estallaron. Algunos justifican el gesto de Díaz como una simple reacción, otros lo ven como una puñalada mediática a Vidal en uno de sus peores momentos.

En un camarín históricamente dividido, este tipo de acciones reavivan el debate: ¿puede La Roja reconstruirse si sus referentes aún no sanan sus diferencias?

🧠 ¿Dónde seguir leyendo sobre el caso Vidal y la crisis en La Roja?

Puedes seguir todos los detalles en Al Aire Libre, con toda a cobertura en vivo y en directo.