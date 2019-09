Marcelo Díaz sobre el Argentina vs. Chile: Entreno temprano, pero al menos el primer tiempo quiero verlo

Marcelo Díaz se refirió al duelo amistoso que tendrán la selección chilena y argentina a las 22:30 horas este jueves en Los Angeles, y confesó que batallará contra el sueño para poder ver al menos el primer tiempo.

"No sé me van a aguantar los ojos para ver el partido entre Argentina y Chile, es muy tarde. Mañana (viernes) entreno temprano, pero al menos el primer tiempo quiero verlo", dijo el jugador en un contacto con ESPN.

Y es que la realidad de "Chelo" esta alejada de la Roja, donde tuvo su última convocatoria al final del proceso clasificatorio al Mundial de Rusia, cuando estaba al mando Juan Antonio Pizzi. Desde la llegada de Reinaldo Rueda, el volante siempre fue descartado por decisión técnica.

Díaz también confesó que sigue muy ligado a Jorge Sampaoli, quien lo dirigió en Universidad de Chile y luego en la selección. Incluso, señaló que era intención del casildende de llevárselo al club Santos a inicios de esta temporada.

"Sampaoli me llamó en enero para ir al Santos. No se pudo dar. Le dije que me esperara para cuando termine la temporada. Hablo permanentemente con él", dijo, para luego asegurar que él fue "el técnico que más me marcó".

Pese a los desencuentros que ha tenido con la prensa a lo largo de su carrera, Díaz también comentó que uno de sus deseos para el futuro es "estudiar periodismo".