Mark González: La Copa América Centenario la ganaron los jugadores

El ex delantero de Universidad Católica y de la selección chilena Mark González comentó el actual proceso de la Roja y pidió paciencia para el técnico Eduardo Berizzo, explicando que lo conseguido por la 'generación dorada' fue un trabajo que demoró casi 10 años en concretarse con logros, asegurando que por ejemplo la Copa América Centenario fue un logro de los jugadores.

"Siempre buscamos la inmediatez de los resultados y no es la solución. Están apuntando a Berizzo porque no ha conseguido los resultados que todos esperan, pero eso no quiere decir que sean un mal entrenador. Hay que respetar los procesos. No es fácil dirigir una selección con tan poco tiempo. El trabajo de Bielsa, pasando por Sampaoli es el mejor ejemplo: dio resultado en el tiempo, con los dos mundiales y las dos Copa América", explicó González a Las Últimas Noticias.

"Hay mucha presión e incertidumbre, teniendo en cuenta que se están yendo jugadores experimentados. Hay que apostar a este nuevo proceso y recambio del que tanto se ha hablado. Y ojalá se pueda ir formando un equipo con jugadores jóvenes y con los de experiencia que van quedando", añadió.

Con respecto a su historia como seleccionado, González expresó que "en su momento, nos parábamos de igual a igual ante cualquiera. Pero ahora es diferente. Veníamos de un proceso largo con Bielsa y con Sampaoli, de la misma escuela y le fue incorporando cosas. Se ganó experiencia, se fue puliendo y eso se vio reflejado en el jugo. Pero pasaron 10 años para eso. No fue de un día para otro".

"Ese proceso llegó hasta la Copa América Centenario, cuando estábamos con el chip de los procesos anteriores. El equipo jugaba de memoria, daba lo mismo quien estuviera al mando. Asumió Pizzi y la Copa Améria la ganaron los jugadores", expresó el zurdo.