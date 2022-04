16:58 | Martín Lasarte: Todos los días vemos grandes entrenadores que son cesados por no cumplir objetivos. Conozco esto con todo lo que conlleva, hubo una decisión consensuada para mi salida de la selección #CooperativaContigo

16:54 | Martín Lasarte, consultado por si hubo presión de los representantes en las nóminas de la selección: Parece que no me conocieran, yo nunca me ligaría a un representante #CooperativaContigo