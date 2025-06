“Me tenía fe…“: el inexplicable balance de Gareca sobre su trabajo en La Roja

Ricardo Gareca ya dejó Juan Pinto Durán, a la Roja y a Santiago, en conversación con Radio Continental de Buenos Aires, el ex entrenador de la Selección Chilena abordó desde su punto de vista, la campaña que terminó con el proceso sin Mundial de Norteamérica 2026.

En una agradable charla con algunos de sus ex compañeros en equipos, Ricardo Gareca también dio señales del por qué a Chile le ha costado tanto superar a la Generación Dorada. Aunque no todo fue malo porque cree que hay elementos para volver a los Mundiales.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su paso por Chile?

"Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores chilenos porque es parecido al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa", abrió Gareca en la entrevista.

"No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro, y los resultados no me acompañaron", profundizó el ex DT de La Roja.

¿Qué opinó Ricardo Gareca sobre el recambio de la Generación Dorada?

"Es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento, eran competitivos y de golpe es más exigente para todos.", dijo el Tigre.

Gareca y el primer día al mando de la Roja. Foto: Imago

¿Cuál es la solución que planteó Ricardo Gareca para Chile?

"Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección, si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado". Afirmó el entrenador que pujó por continuar otro proceso al mando de Chile.

¿Qué dijo Gareca sobre los futbolistas jóvenes chilenos?

"Los jugadores deben emigrar, los que están afuera no se han consolidado, a algunos les cuesta y luego atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías. No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso, es un toque de atención para construir algo", cerró el Tigre.