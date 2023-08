Mediático hincha de la Roja "Chapulín" no podrá ingresar a los estadios por siete años

Mario Moreno, más conocido como "Chapulín" y popular hincha de la selección chilena en los últimos años, quedó con prohibición de ingreso a los estadios en nuestro país luego que partició en funeral de un hincha de Colo Colo cuyo cortejo fúnebre ingresó a la fuerza al Estadio Monumental.

Dicho incidente se registró el pasado 24 de abril, hecho por el cual Blanco y Negro informó las sanciones de 35 personas por la aplicación del código 102, que faculta a las organizaciones privadas a ejercer el derecho de admisión.

Entre ellos está Mario Moreno, quien se percató de su situación tras no poder comprar entradas para el partido entre Colo Colo y Boca Juniors por la Copa Libertadores 2023.

"Mandé un mail a Blanco y Negro y el jefe de seguridad, Luis Urzúa sólo me respondió que tenía prohibido el ingreso al Monumental por siete años", contó Moreno en diálogo con Las Últimas Noticias.

Ante ello, acudió a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), desde donde se le indicó que estaba sancionado hasta el 25 de abril de 2030, por haber participado en desórdenes, activación de extintores y fuegos artificiales e ingreso indebido al recinto.

[Videos] Barristas de Colo Colo ingresaron al Monumental a la fuerza con un cortejo fúnebre #CooperativaContigo https://t.co/JKSlbcU32v pic.twitter.com/uMd5SoTBPR — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) April 24, 2023

En la nota, Moreno contó del episodio que le costó la sanción: "El día que llegó al Monumental el 'Guatón', unos locos dijeron 'si es el guatón Carlos, déjenlo entrar'. Yo llegué antes del cortejo fúnebre y me estacioné al frente. Vi que entraron todos y entré. Había un dirigente, Andrés Pacheco, que mandó a un guardia, el Tapia, que abriera las puertas y entró la gente con el cajón a la galería Arica. No entré al sector Arica y no bajé con el cajón. Al rato, 10 ó 15 minutos, llega don Luis Urzúa, jefe de seguridad de Colo Colo, y empieza a sacar fotos a patentes de autos", relató.

El "Chapulín" agregó que el funcionario de Colo Colo le manifestó "tienes tres segundos para irte o te voy a poner 100 años de derecho de admisión".

"Vivo y trabajo por el fútbol, pero tengo una conducta intachable, sin antecedentes", aseguró Moreno, quien espera poder estar en el inicio de las Clasificatorias junto a la selección chilena.

"Hay antecedentes de personas castigadas injustamente a las que les levantaron el castigo. Tengo fe de que esto se pueda levantar antes de las eliminatorias, el 12 de septiembre. Mi tema es ir a los partidos de Chile", comentó.