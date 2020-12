Nicolás Díaz: Me gustaría que Reinaldo Rueda siguiera en la selección

El joven defensor chileno Nicolás Díaz comentó la posibilidad de que el técnico Reinaldo Rueda deje la selección nacional y aseguró que espera que el colombiano se mantenga en su cargo.

"A mí me gustaría que siguiera. Es el único técnico que ha apostado por jugadores jóvenes en la selección. Si le toca partir, ojalá le vaya bien. Y si sigue en la selección, sé que puede revertir esa imagen que tiene la gente de él. Puede hacer las cosas bien en Chile", dijo Díaz en diálogo con La Tercera.

"A cualquiera le hace mal que le tiren tanta mala vibra. Lo mismo pasó con (Angelo) Sagal, que es un jugadorazo. Yo creo que la gente lo hundió con tanta mala onda", añadió.

Díaz comentó también su primera nominación a la Roja, justamente este 2020 bajo el mando de Rueda.

"Nunca pensé que iba a jugar, pensé que iba a ir a la banca, no sé. El mismo día del partido en la mañana el profe me lo dijo. Cuando Rueda me dijo que iba a jugar estaba un poco cagadito. Pero bien. Mucho nervio. El profe da la charla en la mañana y dio la alineación de quién iba a jugar. En la semana yo había practicado como suplente, con otro 11. Luego llegó la charla y dice que tiene una modificación. 'Ojalá que no sea yo', pensé. Después pone la alineación en diapositivas y salgo yo. Me va a tocar enfrentar a Uruguay en el Centenario. Y nada, después nerviosismo, no pude ni dormir la siesta. Al principio me costó jugar, estaba muy nervioso, pero después me fui soltando", contó.