Pizzi en favor de Díaz: No fue el culpable del gol de Alemania en la Copa Confederaciones

El entrenador aseguró que el gol que definió el título del certamen fue virtud de un germano y no un error del volante nacional.

A poco más de dos años de la final de la Copa Confederaciones, donde la selección chilena dejó escapar la oportunidad histórica de alzar el trofeo al perder por 1-0 frente a Alemania, el entrenador de la Roja en ese período, Juan Antonio Pizzi, sacó la voz para restar responsabilidad a la fallida acción Marcelo Díaz desde la cual se generó el gol de Lars Stindl que inclinó la balanza a favor de los germanos.

"Marcelo Díaz no fue el culpable del gol de Alemania en la Copa Confederaciones 2017. Fue virtud del rival que lo encerró y se la quitó", dijo el nuevo DT de San Lorenzo esta jornada, en un contacto con Estudio Fútbol de TyC Sports.

Marcelo Díaz perdió terreno en el equipo luego de ese partido y actualmente no es considerado en la Roja.

Pizzi también dedicó palabras para el actual técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, luego de una cuestionada participación del equipo en la Copa América: "ojalá pueda seguir en la selección argentina para darle continuidad al proyecto".

El oriundo de Santa Fe abordó además la polémica del VAR en Brasil 2019 y la introducción del sistema en Sudamérica.

"Los árbitros se equivocan y también los técnicos y los jugadores. Todos nos equivocamos. Con los errores soy muy noble, no sospecho si no no sería parte de este ambiente", comentó.

La jugada de Díaz comentada por Pizzi: