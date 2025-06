¿Qué le pasa a Damián Pizarro? Iván Román rompe el silencio sobre su ausencia en La Roja Sub 20

La Roja Sub 20 vivió uno de sus últimos aprietes antes del Mundial sin uno de los nombres que más expectativas generaban: Damián Pizarro. El delantero de Udinese optó por restarse de la convocatoria para los amistosos de la selección, generando desconcierto en los hinchas y críticas en redes. Sin embargo, Iván Román, zaguero y compañero suyo en el proceso, salió a entregar su visión con respeto y sin rodeos.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el defensor del Atlético Mineiro abordó la situación: "Es difícil, es la situación de cada jugador. Todos somos diferentes. Con Damián tengo la mejor relación, en el Sudamericano pasamos buenos y malos momentos. Nos fue bien y después nos fue mal. Cada jugador decide", comentó el defensor.

🔥 Iván Román defiende a Damián Pizarro: "No ha jugado mucho y recibe muchas críticas"

Iván Román fue testigo del duro paso de Pizarro por el Sudamericano Sub 20, donde terminó entre lágrimas. "Hay que ver cómo estaba de cabeza, el tema que no ha jugado mucho. Puede ser que haya privilegiado el descanso. Yo como Iván Román, hablo por mí, no me gusta hablar por otras personas. Siempre quiero estar en la selección", señaló.

Lejos de juzgarlo, entregó un mensaje comprensivo: "No cuestiono la decisión de Damián, puede estar en su derecho. Son sus días de vacaciones, tenía que descansar mentalmente. Ha sido un año duro para él, recibe muchas críticas de la gente".

También lanzó una advertencia sobre el peso de internet en las nuevas generaciones: "No hay que ver las redes sociales a veces, pero es difícil. A esa edad, tenemos 19-20 años, estamos en plena juventud. Es difícil no ver ni analizar, Damián necesitaba un descanso", cerró.

📊 Estadísticas de Damián Pizarro en Udinese (2024/25)

Partidos jugados en Serie A: 3

Minutos totales: 39

Titularidades: 0

Goles: 0

Asistencias: 0

Tiros al arco: 1

Faltas recibidas: 2

🧠 ¿Por qué Damián Pizarro no estuvo en la última convocatoria de la Sub 20?

Decidió no acudir al llamado de Nicolás Córdova para tomarse vacaciones.

📣 ¿Qué dijo el DT Nicolás Córdova?

Confirmó que fue el propio jugador quien optó por no ir, para privilegiar sus vacaciones.

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Chile?

El Mundial Sub 20 se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, con partidos en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca .