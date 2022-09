Reinaldo Navia: La selección tiene que dejar de depender de Alexis Sánchez

La reciente fecha FIFA que disputó la selección chilena alimentó más dudas que dejar buenas sensaciones respecto a lo que mostró el equipo de Eduardo Berizzo. Al respecto, fue el ex futbolista y que vistiese la camiseta nacional Reinaldo Navia el que evaluó el momento de la Roja y cómo debiese proyectarse en adelante.

En conversación con DirecTV Chile, el otrora goleador comentó que: "Hay que empezar a dejar de depender de Alexis Sánchez, seguir trabajando en cadetes, eso se ha perdido en Chile. No sé que otro delantero goleador pueda tener nuestro país, está muy difícil en ese aspecto".

"Lleva muy poco Berizzo, pero conoce muy bien a esta generación. Los cambios de generaciones son complicadas, vimos en los dos últimos amistosos que equipos no tan buenos nos complicaron. No nos alcanzó con los Sánchez y Vidal", remarcó.

Sobre el mismo punto, Navia analizó las condiciones de Ben Brereton y también habló de la ausencia de Claudio Bravo de la última nómina. "A mi me gusta de centrodelantero, no es un jugador por la banda, no es un Alexis, ni un Suazo. A veces se equivocan en poner a jugadores en otra posición, los terminas perdiendo".

"Si Claudio Bravo está en condiciones para ir a la selección hay que aprovecharlo. Es el arquero titular del Betis y es fundamental para Pellegrini, está a un buen nivel. Me imagino que Berizzo no lo citó para ver el recambio", apuntó.