Reinaldo Rueda: Hay que asumir nuestro momento y no vivir del recuerdo

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, afirmó tras la victoria 3-2 sobre Guinea que es importante asumir que la Roja vive un momento diferente al que la llevó a ganar dos Copas América y que es necesario trabajar en conjunto por la nueva construcción del fútbol nacional.

"Fui claro desde el primer día que no iba a ser fácil y ustedes ven que se han ido quedando en el camino hombres importantes de un equipo que venia muy automatizado. Muchos de estos jóvenes no tenían oportunidad de aparecer", declaró sobre el equipo con debutantes que jugó ante los africanos.

"Eso es algo a lo que ustedes como medios tienen que orientar a la afición, de tener el concepto equilibrado sobre lo que se tiene este momento en Chile o vivir del pasado, de algo que fue, pero que ya no es", prosiguió.

"Por ahí va a pasar todo, asumir el momento que vivimos y no vivir del recuerdo, saber que es importante respetar la historia, pero que tenemos una nueva generación con algunos referentes que sobreviven, por ahí va a pasar la construcción del fútbol chileno", afirmó el colombiano.

"Venimos de no estar en el Mundial y no ser ni quintos en Sudamérica a ser cuartos en Copa América. Este es otro equipo, otra generación que no va a jugar igual, tenemos que estar bien ubicados y valorizar, llenar de confianza a este grupo, rodearlo bien para construir algo donde disfutemos de esta situación, de lo contrario se va a demorar el trabajo", continuó.

"Hubo jugadores que por primera vez tenían la responsabilidad de ser titulares y otros que hace un año no juegan, como Francisco Sierralta; Felipe Mora no es titular en Pumas. Muchos jugadores vienen a la selección porque no tenemos otra alternativa", advirtió el DT de la Roja.

"Tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, sobre qué tenemos, qué alternativa y qué proyectamos hacia el futuro en dos años. Por ahí pasa todo, a buen entendedor pocas palabras", finalizó al respecto.

Por último, manifestó que en la calle siente apoyo de los hinchas, quienes le piden "paciencia y aguante", por ello, "voy a perseverar. A mí me trajo el fútbol acá, si por el fútbol me tengo que ir, me voy tranquilo".