Reinaldo Rueda: Las expectativas para el Preolímpico sub 23 no son las mejores

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, aseguró que la falta de fútbol tras la suspensión del Campeonato Nacional perjudicará al plantel de la Roja sub 23 de cara al Preolímpico y también pensando en un posible recambio rumbo a Qatar 2022.

Al respecto, el DT colombiano dijo tras el sorteo de las Clasificatorias que "las expectativas no son las mejores para ese equipo (la selección sub 23), creo que debemos ser bien sensatos. Estuvieron dos meses sin competir y no tuvieron partidos de preparación".

"Tenemos que ser honestos, y si no juegan en sus equipos en Chile no podemos autoengañarnos. Hay que esperar a ver cómo evoluciona cada uno en sus clubes. Si juegan en sus clubes quizás podamos tener un buen nivel y jugadores que puedan proyectarse para las Clasificatorias", agregó.

A su vez, el "cafetalero" aseguró que por otro lado "hay federaciones que han hecho un gran trabajo y que seguro esa proyección va a brindarles un buen sostén para lo que es el final de las Clasificatorias".

El Preolímpico se jugará en Colombia desde el 18 de enero y el 9 de febrero.