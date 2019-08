Rueda por Marcelo Díaz: Era el referente del fútbol y no lo iba a traer de suplente

En una charla junto a alumnos de la Universidad Autónoma de Temuco, el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, aseguró que tuvo una conversación con el volante nacional Marcelo Díaz, a quien le aseguró que no lo iba a traer como suplente, por su importancia en los últimos títulos de la Roja.

"Le dije que era el referente del fútbol chileno, la salida y no lo iba a traer de suplente y quería darle la oportunidad a Erick para que fuera titular, y en un alto porcentaje cumplió", dijo Rueda en la Región de La Araucanía.

"No convocarlo traía mucho rechazo, pero quería que Erick fuera titular y ahora él debe consolidarse, y sostenerse 8 ó 10 años, que no sea flor de un día. Ahora viene el trabajo difícil para él", añadió Rueda, quien explicó que esto viene a ser parte del recambio que él busca.

"Encontramos una alternativa para esa solución, y así hay que buscar para Beausejour, para Alexis, para Gary. Debemos clasificar al Mundial y al mismo tiempo hacer una transición, es difícil, porque no se quieren ir, porque está el cariño por la selección nacional y porque está el orgullo patrio de defender a tu país, que es único", expresó.

"Mis amigos me dieron 'como te vas a meter a Chile'"

Rueda contó una anécdota que se dio cuando le contó a sus amigos del ofrecimiento que le hizo Arturo Salah cuando aún era DT de Flamengo y era el principal candidato del ex presidente de la ANFP para hacerse cargo de la Roja.

"Yo estaba en Flamengo, el equipo más grande en Brasil y que don Arturo se haya equivocado y me ofreciera este puesto me puso cabezón, porque en Flamengo tenía un año más de contrato. Les cuento a mis amigos y ellos me dicen 'como te vas a meter ahí, los chilenos son dificilísimos, son de otra raza, y aparte del conflicto que había'", dijo.

Además, Rueda conocía bien lo que pasaba con Chile y un eventual recambio.

"Había visto a las selecciones menores. La sub 20 no clasificó en dos sudamericanos y lo que viene de abajo no era muy halagador. El desafío era altísimo, lo que se sumaba a todo lo que implicaba no clasificar al Mundial", expresó el caleño, quien confirmó que fue tentado por la selección colombiana a fines de 2018 luego de la salida de José Pekerman.

"La selección Colombia quería que yo fuera su DT, y en Colombia estaban esperando las elecciones (de la ANFP) para que entraran nuevos directivos y que dijeran 'fuera Rueda', pero la nueva directiva mantuvo el error de don Arturo, y yo quise seguir", dijo.

"Después, durante los partidos de noviembre, dos jugadores de los referentes me frentearon en el camarín y me preguntaron si me quedaba, y me abrazaron y me dijeron que me quedara. Y uno dice acá hay algo donde te valoran como ser humano, como profesional y no podía dejar a Chile tirado, por más que fuera mi país", agregó.