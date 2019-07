Sebastián Moreno: Nunca estuvo en duda la continuidad de Rueda

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, en entrevista con la Agencia Efe expresó su absoluta confianza en el técnico colombiano Reinaldo Rueda y afirmó que nunca se planteó destituirlo. Además, se mostró esperanzado para el cierre de la Copa América y el inicio de las Clasificatorias para Qatar 2022.

"Nos tiene sumamente satisfechos el rendimiento del equipo y no solamente eso, porque como el mismo profesor ha recordado, este equipo recobró la memoria de juego en base a un adecuado orden y estructura que fue canalizada por el cuerpo técnico", aseguró el mandamás del fútbol chileno.

Junto con esto, el dirigente fue consultado por la continuidad del DT, la cual fue cuestionada antes del inicio de la Copa América, sobre lo cual sostuvo que "llama la atención la ratificación de un técnico con contrato vigente al cual le hemos entregado toda la confianza. Nosotros nunca lo hemos puesto en duda, todo lo contrario, ha existido un apoyo permanente a todo el proceso del cuerpo técnico".

Finalmente sobre este tema, el presidente indicó que de cara a las clasificatorias es el hombre indicado para estar al mando, añadiendo que "desde el momento de su contratación hasta terminado el proceso clasificatorio, tiene todas condiciones y cualidades para poder liderar este proceso".

"En un inicio, hubo un trato de mayor severidad y tal vez un poco de desconocimiento o no apreciación del currículum que tiene Reinaldo a nivel mundial. Es un entrenador con características de liderazgo extraordinarias y resultados importantes a nivel de selecciones y de clubes", cerró.

La Copa América, el futuro de la selección chilena y la ANFP

Junto con analizar el presente de Rueda, el presidente de la ANFP también analizó al equipo en la Copa América y destacó la figura de Charles Aránguiz como uno de los sobresalientes del equipo nacional, que está en semifinales de la competición.

Sobre el nivel del equipo, aseveró que "hay un balance sumamente positivo en cuanto al juego de la selección como conjunto y en definitiva la concreción de la idea y el diseño que quería implementar el profesor Reinaldo Rueda en este equipo".

Además, sobre Aránguiz señaló que "es un jugador que ha tenido una solvencia y un juego parejo siempre en la selección. Charles ha jugado acá en Porto Alegre y es un jugador muy importante en la estructura del equipo y no deja de llamar la atención la regularidad que tiene y el bien que le hace al equipo".

De igual forma, Moreno reconoció que existe una "espina clavada" por la no clasificación chilena al Mundial de Rusia 2018 y explicó que "duele y un elemento importante de análisis de por qué pasan estas cosas. Nos dimos cuenta que por distintos factores, no se clasificó al Mundial y que eso era importante por todo el desarrollo, por eso es tan importante ir a Qatar 2022".

Sumado a esto, el timonel del organismo chileno se refirió al recambio y al futuro de la ANFP y dijo que "son procesos completamente naturales que se van dando cuando para una generación como esta va transcurriendo el tiempo, pero el rendimiento que tiene este plantel es extraordinario. No creo que no existan buenos jugadores de fútbol joven aptos para pensar en un futuro, pero creo que los recambios no se fuerzan".

Finalmente, Moreno se refirió al presente de la Federación y dijo que "faltan pasos importantes para avanzar en la profesionalización de la asociación, pero hemos avanzado desde que asumimos en 2016. Este era un proceso de salvar a una asociación que estaba realmente complicada. Ese periodo de estabilización ya pasó y ahora nos corresponde la potenciación del fútbol".

"Aquí se tuvo al fútbol absolutamente precarizado con actos ilícitos y de descontrol administrativo que llevaron a la mayor crisis en la historia del fútbol chileno. Ver cómo pasa el tiempo y no se consolida una sentencia por parte del Estado que llevó para juzgar a Jadue, claramente genera una sensación de molestia, en la gente y en nosotros. Esperamos que con el transcurso del tiempo, los tribunales y la fiscalía de Estados Unidos lleguen a la conclusión de emitir un fallo", comentó.