Sin Preolímpico: Nicolás Córdova descartó a Luis Rojas de La Roja sub 23

El futbolista Luis Rojas, que milita en Crotone de Italia, se quedó fuera de La Roja Sub 23 que trabaja en miras al Sudamericano Preolímpico 2024, luego de ser desafectado de la convocatoria por no acudir a los entrenamientos.

Desde "Juan Pinto Durán" emitieron un escueto comunicado donde simplemente se informó que Rojas "ha sido desconvocado", din dar las causas de aquella determinación.

Sin embargo, el diario La Tercera reportó que el formado en Universidad de Chile se ausentó de los trabajos físicos personalizados que tenía agendados para los días 24 y 25 de diciembre.

De acuerdo al referido medio, Rojas acusó problemas estomacales, pero no dio aviso al staff de la selección, que intentó contactarlo sin respuesta. "Recién en la tarde dijo que esta enfermo", señalaron al periódico desde La Roja.

Ante la falta de comunicación y el "poco compromiso", Nicolás Córdova decidió borrarlo del equipo, que aún entrena para definir a la nómina final que viajará a Venezuela para competir entre el 20 de enero y 11 de febrero.

Luis Rojas padre señaló al diario antes citado que "es efectivo que se sintió mal y no avisó. No cumplió con la gente de la Selección. Yo siempre le he dicho que tiene que ser responsable, no faltarle el respeto a nadie".

"Se habían programado entrenamientos y no fue, eso no no corresponde. La falta de Luis fue no avisar, eso es efectivo. Pero también es cierto que estaba con vómitos y diarrea", cerró.