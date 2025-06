Tercera eliminación consecutiva de Chile: la peor racha histórica de La Roja desde 1994

Tras la derrota ante Bolivia, La Roja quedó fuera de la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Con esta nueva ausencia, Chile completa tres mundiales seguidos sin clasificar, tal como ocurrió en el periodo entre 1986 y 1994, aunque en ese entonces uno de los torneos se perdió por sanción.

Después de la última clasificación en Brasil 2014, la Selección Chilena no logró el objetivo rumbo a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, y ahora tampoco dirá presente en el torneo que se jugará el próximo año en Norteamérica.

Chile iguala su peor racha sin Mundiales desde 1994

La única vez que Chile estuvo fuera de tres Copas del Mundo consecutivas fue entre México 1986 y Estados Unidos 1994. En ese ciclo, no se logró la clasificación a las dos primeras, mientras que la tercera se perdió por castigo de la FIFA tras el escándalo del "Maracanazo", cuando Roberto Rojas fingió una agresión en un duelo ante Brasil.

Hoy, el panorama es más preocupante. La ausencia de Chile en tres mundiales seguidos no tiene excusas externas: no hubo sanciones ni polémicas fuera de la cancha, solo fracasos deportivos. Esto marca un retroceso evidente tras una Generación Dorada que ilusionó con el bicampeonato de América, pero que no pudo cerrar su ciclo con una clasificación mundialista más.

9 participaciones en 22 mundiales: luces, sombras y un presente gris

Desde Uruguay 1930, donde no hubo clasificación previa, Chile ha participado en 9 de las 22 ediciones del torneo más importante del planeta. Estuvo presente también en Brasil 1950, como anfitrión en 1962, en Inglaterra 1966, Alemania 1974, España 1982, Francia 1998, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sin embargo, el historial también incluye largas ausencias: 1934, 1938, 1954, 1958, 1978, 1986, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018, 2022 y ahora 2026. Esta última racha iguala el periodo más oscuro de la historia mundialista nacional, pero con una diferencia clave: esta vez no hay excusas. Es la confirmación de que el recambio no ha funcionado, y que Chile se ha quedado atrás en la competencia sudamericana.

Con el Mundial del centenario en 2030 en el horizonte, el desafío es gigantesco. La Generación Dorada ya es historia, y es hora de que una nueva camada tome la posta para evitar que esta racha negativa siga creciendo.

✅ Mundiales a los que Chile SÍ fue (9 de 22)

1930 – Uruguay (participación por invitación, sin clasificación previa)

1950 – Brasil

1962 – Chile (anfitrión)

1966 – Inglaterra

1974 – Alemania Occidental

1982 – España

1998 – Francia

2010 – Sudáfrica

2014 – Brasil

❌ Mundiales a los que Chile NO fue (13 de 22)