Venezuela vs Bolivia: ¿Qué resultado le sirve a Chile para soñar con el Mundial 2026?

La Selección chilena está colista con 10 puntos en las Clasificatorias Sudamericanas, pero aún no está eliminada. En esta recta final, cada detalle cuenta y los hinchas deberán seguir no solo lo que ocurra en el Estadio Nacional ante Argentina, sino también lo que pase entre Venezuela vs Bolivia, otro duelo clave para definir el camino al Mundial 2026.

El encuentro entre vinotintos y altiplánicos se jugará un día después del Chile vs Argentina. Será el primero de los partidos clave para La Roja en esta fecha 15. A continuación, te explicamos qué resultado le sirve a Chile, la tabla actualizada y cómo seguirlo en vivo.

¿Qué resultado del Venezuela vs Bolivia le sirve a Chile para clasificar?

✅ El mejor escenario para Chile es un empate entre Venezuela y Bolivia.

Si empatan, Venezuela quedaría con 16 y Bolivia con 15 , y ambos seguirían al alcance de La Roja si esta logra sumar en sus partidos.

Si gana Venezuela, se aleja a 18 puntos y quedaría muy difícil de alcanzar.

Si gana Bolivia, subiría a 17 y también se escapa. Además, gana ventaja directa por diferencia de goles.

🔍 Escenarios posibles para Chile

🔵 Si Venezuela y Bolivia empatan:

Chile seguiría dependiendo de sí misma si le gana a Argentina o al menos suma 4 de los próximos 6 puntos.

Reabre la lucha por el 7° lugar (repechaje) con más selecciones en pelea.

🔴 Si gana Venezuela:

Sube a 18 y Chile tendría que ganar sus últimos 3 partidos para alcanzarla.

Complica el acceso al repechaje.

🔴 Si gana Bolivia:

Sube a 17 y quedaría a 7 de distancia de Chile.

Solo una campaña perfecta de La Roja lo podría alcanzar, dependiendo también de diferencia de gol.

📊 Tabla actual de las Clasificatorias al Mundial 2026 (fecha 15)

Puesto Selección Pts DG 7° Venezuela 15 -4 8° Bolivia 14 -16 9° Perú 10 -11 10° Chile 10 -12

➡️ Chile necesita superar al menos a dos de estas selecciones para alcanzar el repechaje (7° lugar).

🕒 ¿Cuándo y dónde ver Venezuela vs Bolivia EN VIVO en Chile?

📅 Fecha : Viernes 6 de junio

: Viernes 6 de junio 🕕 Hora : 18:00 (hora de Chile)

: 18:00 (hora de Chile) 🏟️ Estadio : Monumental de Maturín, Venezuela

: Monumental de Maturín, Venezuela 📺 Transmisión : ⚠️ NO será televisado en Chile

🧭 ¿Cuándo juega la Selección chilena en las Clasificatorias?

📆 Jueves 5 de junio – 21:00 horas

🇨🇱 Chile vs Argentina – Estadio Nacional

– Estadio Nacional 📆 Lunes 10 de junio – 16:00 horas

🇧🇴 Bolivia vs Chile – Estadio de El Alto (4.000 m de altitud)

