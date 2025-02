Alarmas en la UC: Tiago Nunes entrega PREOCUPANTE diagnóstico sobre Valber Huerta

El mercado de fichajes de Universidad Católica tuvo un regreso de nivel altísimo, debido a que el defensor Gary Medel volvió al club para reforzar la defensa de Los Cruzados de cara a la temporada 2025, en la que buscarán consolidarse entre los primeros lugares.

Con la llegada de Medel, Tiago Nunes posee cinco defensas centrales en la plantilla, pero uno no cuenta con un buen presente. Valber Huerta no es considerado por el entrenador debido a una lesión en su rodilla izquierda que lo acompleja desde su llegada al cuadro universitario en 2024, y además no tiene una fecha estimada de su regreso a las canchas.

Las malas noticias de Nunes por el presente de Valber Huerta

Según el entrenador de los Cruzados, Tiago Nunes, el defensor nacional no tiene una fecha para su retorno a las canchas, ya que señaló que: “Es una lesión grave. Se ha hecho más de una intervención en su rodilla izquierda”.

Además, el brasileño señaló que el jugador trabaja día a día con el departamento médico y los kinesiologos del club, pero su retorno se ve a la distancia, ya que no quieren que se genere una nueva lesión o tampoco una sobrecarga en la zona operada. El defensor central sólo alcanzó a jugar escasos minutos por Copa Chile desde su regreso a Los Cruzados, el año pasado.